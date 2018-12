Toen en nu: Zó zagen een overstroomd Gennep en Oeffelt er 25 jaar geleden uit rond kerst

Scholenwed­strijd Nederland­se en Duitse leerlingen: ‘Eigenlijk zijn we niet zo verschil­lend’

20 december KLEEF - De Stadthalle in het centrum van Kleef puilde bijna uit woensdagochtend. En het publiek was uitzonderlijk jong. In de grote zaal kwamen meer dan 400 leerlingen van middelbare scholen uit de Nederlands-Duitse grensstreek bij elkaar. Zij kregen te horen wie van hen in de prijzen was gevallen in de scholenwedstrijd: Ken je buren / Kenne deine Nachbarn.