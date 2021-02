Toen Louis nog niet kon vermoeden hoe hij een jaar later carnaval zou vieren

Happy Stones duiken op in Ven-Zelderhei­de ‘Mensen worden echt gelukkig van een simpel steentje’

8 februari VEN-ZELDERHEIDE – Wie heeft er al een gevonden? Een beschilderde steen met een egeltje, hartje of zelfs een naaktschildering? De kans is groot, want duizenden mensen in Nederland maken deze Happy Stones. Zo ook Jo-Ann Raijmakers (35) uit Ven-Zelderheide. ,,In deze tijd is het belangrijk om mensen op te beuren.’’