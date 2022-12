Tom mag het casino niet in vanwege zijn beperking, vader: ‘Ik was zó boos!’

Klik! De kerstkaart voor de carnavals­club in Ottersum is weer gemaakt

OTTERSUM - Het is een traditie en een dankjewel: het ontsteken van de verlichting op het Raadhuisplein in Ottersum. Door carnavalsclubs de Maskotters en de Niersotters. Altijd op 6 december, met de sint op de terugweg en in afwachting van de kerstman. ,,We doen het nu een jaar of zeven”, zegt Harald Hoeve, voorzitter van de Maskotters.

