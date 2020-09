Traditionele sinterklaasintochten in Noord- en Midden-Limburg gaan niet door vanwege corona

Kermis in Nijmegen en Mook maar niet in Gennep? Daar denkt Tiny van de rupsbaan anders over: ‘Zou opsteker zijn’

4 september GENNEP - In Heijen gaat de kermis niet door. En in Ottersum ook niet. Maar wat gebeurt er met de kermis in Milsbeek? En die in Gennep, in oktober? Er is hoop, zegt kermisexploitant Tiny Vermolen.