Traumaheli ingezet na mogelijk bedrijfsongeval Heijen

Column Marcel Rözer ‘We hebben te weinig sussers op voetbaltri­bu­nes’

In negentienzoveeltachtig voetbalde ik in het dorp van herkomst tegen een club uit de buurt; SDOUC tegen de Ulftse Boys. Drie kilometer verderop was er nóg een club, maar de term ‘derby’ en het oergevoel dat daarbij hoort – hullie tegen zullie – was er niet tegen Silvolde.

14 januari