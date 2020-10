Twee auto’s belanden bij ongeluk in voortuin; appelboom verliest fruit

Nu is het echt: Gennep heeft een nieuwe burgemees­ter en dat is er ‘enne van hier’

5 oktober GENNEP - Normaal gesproken wordt een burgemeester op een feestelijke manier onthaald: met armen om schouders, dansgroepen in een volle zaal en klinkende glazen. Met de installatie van Hans Teunissen als burgemeester van Gennep ging het maandagavond iets anders, maar een warm onthaal was het wel. ,,Binnen een paar tellen spraken we dialect.’’