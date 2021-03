Twee auto’s gingen in vlammen op in Gennep

check jouw gemeente KAART | Arnhem telt hoogste aantal besmettin­gen in twee maanden, doden in Gennep en West Betuwe; zes gemeenten in fase ‘zeer ernstig’

25 februari ARNHEM - Het aantal besmettingen is weer aan het oplopen. Arnhem turfde het afgelopen etmaal het hoogste aantal infectie in twee maanden tijd en inmiddels zit een op de zeven gemeenten in de regio weer in de fase ‘zeer ernstig’.