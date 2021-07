Twee gewonden bij botsing auto’s op St. Jansberg in Milsbeek

Arjen Mehlkop lijstaan­voer­der D66 in Gennep

7 juni GENNEP/OTTERSUM - Arjen Mehlkop (34) gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar in als lijsttrekker van D66 in Gennep. Hij woont in Ottersum en is nu burgerraadslid van die partij.