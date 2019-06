Twee gewonden bij explosie in Heijen

Bij Marianne en Jan Geurts kun je al 43 jaar je eigen aardbeien plukken in Ottersum

18 juni OTTERSUM - Een bordje langs de Looiseweg in Ottersum maakt passanten attent: hier kun je zelf aardbeien plukken en meenemen. Dat bordje is bedoeld voor mensen die Jan en Marianne Geurts van Minicamping Looierheide nog niet kennen. Want: ,,Zelfpluk doen we al 43 jaar hier in Ottersum.’’