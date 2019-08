Twee mopshondjes gevonden in Ottersum: Dierenambulance op zoek naar eigenaren

Ottersum komt in Jamaicaan­se sferen dankzij Roepaen Reggae Camp

31 juli OTTERSUM - Roepaen Reggae Camp is zaterdag 31 augustus het tweede festival met Jamaicaanse muziek in Ottersum. In 2013 was de eerste editie. ,,We hebben sindsdien de wens gehad om weer met een reggaefestival te komen, maar zoiets zet je niet zo maar op.’’