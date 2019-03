Urinoirs vernield in Gennep: carnavalisten mikken nu in oranje trechters

UPDATE Eén op drie ziekenwa­gens komt te laat in Gennep na sluiting van ambulance­post

28 februari Gennep - Een op de drie ambulances komt in Gennep te laat aan na een 112-melding. Sinds de sluiting van de ambulancepost in Gennep vorig jaar augustus is de ambulancezorg ernstig verslechterd. Dat zegt burgemeester Peter de Koning, op basis van de jongste gegevens over de aanrijtijden. ,,Er zijn mensen te laat in het ziekenhuis gekomen, doordat de ambulance niet op tijd kon zijn’’, weet de Koning zeker.