Van melkboer tot grootgrutter; Jan Linders blijft maar groeien

Controles aanrijtij­den ambulances in gemeenten Gennep en Mook

17 augustus GENNEP - Over een maand of twee blijkt of de ambulances in de gemeente Gennep en Mook en Middelaar op tijd bij 112-meldingen zijn. De tijd die de ziekenwagens nodig hebben om bij een melding te komen, wordt in gaten gehouden door Ambulancezorg Limburg Noord. Inwoners van de gemeente Gennep zijn door de burgemeester opgeroepen ook te turven hoe lang een ambulance erover doet om op de plek van de calamiteit te komen.