Vanochtend bewolkt in Gennep

Interview Marsleider Airborne Wandel­tocht vindt de overheid te bang: ‘Alles controle­ren uit vrees dat er iets mis­gaat’

De Nijmeegse hoogleraar Hans van Kranenburg is in Oosterbeek binnengehaald als redder van de Airborne Wandeltocht. Hij begint zijn werk met een waarschuwing over een overheid die bang is geworden voor risico’s. ,,De overheid slaat hierin door. Daarmee breng je prachtige sociale evenementen in gevaar.”