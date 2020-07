Vaten gedumpt langs A77 bij Heijen

Hoe ook in Gennep de tegenstand tegen de schuif groeit

7:21 GENNEP - Komt er een schuif in de dijk, die de vijf dorpen in de Lob van Gennep in geval van extreem hoogwater blank kan zetten? Na de Limburgse politiek groeit nu ook in Gennep de tegenstand. Is er een meerderheid? ,,Dit is niet bepaald de uitvinding van de eeuw.’’