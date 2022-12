Veel meer alcohol in het verkeer, vooral in Gelderland en Limburg: check hier je eigen gemeente

Het aantal mensen dat dit jaar betrapt is op rijden onder invloed was in de eerste tien maanden van dit jaar al groter dan in heel 2021. Met name in Gelderland en Limburg nam het aantal bekeuringen voor dat vergrijp toe, waarbij Gennep de kroon spant: daar is het aantal mensen met alcohol in het verkeer bijna vertienvoudigd.