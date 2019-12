Veel meer mensen hebben wolf bij Heijen gezien

,,We hebben zondag zeven meldingen binnen gekregen, vandaag (maandag, red.) staat de teller al op vijf.’’ Lelieveld zegt daarbij dat sommigen de wolf al wel eerder hadden gezien, maar door de nieuwsberichten alsnog op het idee kwamen om hun waarneming ook te melden bij Wolven in Nederland.



Sinds de eerste wolf in 2015 in Nederland is gespot, zijn er bij Wolven in Nederland zo’n 250 meldingen binnengekomen. Die komen allemaal uit het oosten en midden van het land, zoals op het kaartje hiernaast te zien is (klik op het kaartje voor een grotere weergave). ,,Dat wil niet zeggen dat er ook 250 wolven zijn gesignaleerd’’, geeft Lelieveld aan. ,,Sommige meldingen komen uit hetzelfde gebied of gaan over dezelfde wolf.’’ Om hoeveel wolven het in totaal gaat, is volgens Lelieveld dan ook niet te zeggen.



Zorgen

Lelieveld kan zich voorstellen dat veehouders - en dan met name schapenhouders - uit de regio zich zorgen maken nu er een wolf in de buurt rondloopt. Toch zijn die zorgen volgens hem niet terecht. ,,Ik zeg altijd: honden zijn een veel groter probleem. Wolven hebben sinds 2015 zo’n driehonderd schapen gedood, honden zorgen jaarlijks voor vier- tot achtduizend dode schapen.’’



De ongerustheid over de wolf komt volgens de wolvenkenner vooral door het beeld van het dier in sprookjes en (daardoor) het onderbuikgevoel bij veel mensen.