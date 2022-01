Veelbesproken kunstwerk ‘de balzak’ afgebrand in Gennep: ‘Dit is een aanslag op cultuur’

Mountainbi­ker uit Gennep raakt zwaarge­wond bij ongeluk op met bladeren bedekt bospad in Duitsland

GENNEP - Een 55-jarige mountainbiker uit Gennep is ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Duitsland. De man reed vrijdag alleen over een bospad in het verlengde van de Triftstraße bij Goch en gleed uit over gevallen bladeren.

29 november