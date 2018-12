Verdachten achter drugslab Milsbeek horen tot zes jaar cel eisen

Pica Mare Gennep ontruimd na brand in saunaruim­te

28 november GENNEP - In omnisportcentrum Pica Mare in Gennep is deze woensdagavond tussen 19.00 en 19.30 uur brand ontstaan in de saunaruimte in de kelder van het complex. De brandweer werd meteen gewaarschuwd en het ontruimingsplan werd van kracht.