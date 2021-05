Vermeende ‘pedo’ het ziekenhuis in geslagen in Gennep, groep jonge verdachten vast

Wethouder Gennep zet een van zijn petten af

24 april GENNEP - Hij had een dubbele pet op bij de plannen voor een metamorfose van de kerk van Ven-Zelderheide, die in een multifunctionele accommodatie verandert. De Gennepse wethouderspet heeft Rob Peperzak in deze zaak nu afgezet, om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Peperzak zit ook in het bestuur van de kerk. Die pet houdt hij op.