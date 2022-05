Verslagenheid na fataal ongeluk in Gennep: ‘We waren meer dan 50 jaar samen, voor ons is elke dag Dodenherdenking’

Slachtofferhulp zei het woensdagochtend namens de echtgenoot van het slachtoffer tijdens de rechtszaak in Roermond over het ongeluk in Gennep. ,,We waren meer dan vijftig jaar samen. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Voor mij, onze kinderen en kleinkinderen, staat de wereld sindsdien op zijn kop. Alles deden we samen, nu doe ik alles alleen: alleen opstaan, alleen eten, alleen slapen. Niks meer samen. Het is zó stil in huis. Ik sta met het gemis op en ga ermee naar bed.”