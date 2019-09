Vertrek De Koning uit Gennep moet rust brengen, maar laat sporen na in politiek

Peter de Koning stapte dinsdag na twee maanden onduidelijkheid over zijn positie op als burgemeester van Gennep. Maar de affaire laat sporen na in de plaatselijke politiek. ,,We moeten elkaar eerst maar eens diep in de ogen kijken’’, zegt fractievoorzitter Holger Rodoe van de VVD. ,,Het mag niet zo zijn dat we zeggen: deur op slot en nu horen we er nooit meer iets van’’, zegt Paul Wessels van D66.



D66 plaatste de afgelopen tijd vraagtekens bij de manier waarop De Koning ertoe kwam in juli zijn vertrek aan te kondigen. De partije bepleitte meer openheid. Maar juist de manier waarop D66 vragen stelde, veroorzaakt onrust, vindt Rodoe van de VVD.



,,Dat was niet zuiver. Via de media, maar ook via andere kanalen heeft D66 onrust veroorzaakt. Als we op deze manier tot 2020 met elkaar door willen als gemeenteraad, moeten we het daar eerst maar eens over hebben.’’