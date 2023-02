Verwarde man trekt palen uit de grond om 'vreemde lucht’

Yeşilgöz: schrijnen­de gevallen watersnood Limburg opnieuw bekijken

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wil samen met Limburgse gemeenten kijken wat zij kunnen doen tegen “schrijnende situaties” die zijn ontstaan door de overstromingen in Limburg van 2021. Wel waarschuwt ze niet te hoge verwachten te willen wekken: ,,We gaan kijken wat voor hen mogelijk is, en anders eerlijk zeggen dat er niets mogelijk is”, zegt ze tijdens een debat in de Tweede Kamer.

