Vier bulkcontainers (totaal 4.000 liter!) met drugsafval gedumpt in buitengebied van Gennep

Voor zover bekend hebben de containers niet gelekt. Ze zijn volgens de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in de berm van de route in het buitengebied van Gennep achtergelaten.

Het is niet voor het eerst dat in Gennep drugsafval wordt gedumpt. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld diverse keren langs de A77. Het buitengebied is populair voor het dumpen van vaten met chemisch- of drugsafval. In het verleden was het diverse keren raak langs de Stuwweg in Heijen.