Vier seniorenwoningen erbij? ‘Weg zon, weg privacy’

Auto klapt op verkeers­bord in Gennep, bijrijder gewond aan hoofd

GENNEP - Een auto met daarin drie mannen is rond 2.15 uur in de nacht van woensdag op donderdag op de Veerstraat in Gennep tegen een metalen verkeersbord geknald. De auto reed aanvankelijk door maar stopte toch omdat de bijrijder, die met zijn hoofd tegen de voorruit was gebotst, niet goed werd.

1 december