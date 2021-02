Vlak voor dreigende sloop proberen liefhebbers dit gebouw monumentaal te verklaren: ‘Zelf gezegd dat het bijzonder is’

Fotoserie Schoolcar­na­val in coronatijd: in Gennep showen de kinderen hun ‘pekske’ op een catwalk van tafels

12 februari GENNEP - Carnaval mag dit jaar dan in het water vallen door corona. Op de meeste scholen in de regio was daar vrijdag weinig van te merken. Ook op basisschool Maria Goretti in Gennep gingen bijna alle kinderen, als vanouds, vrolijk verkleed naar school.