Vluchten voor hoogwater? Inwoners weten zelf het beste waar naartoe

Brandweer voorkomt met hoogwerker dat parasol van dakterras op auto's neerstort in Gennep

GENNEP - Dat was even schrikken op het dakterras aan de Nieuwstraat in Gennep maandagmiddag. De grote parasol die de bewoners van appartementen boven het sushirestaurant voor beschutting hadden neergezet, werd plotseling door een windvlaag opgetild en ging, hup, over de rand van het balkon.

8 augustus