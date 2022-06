Volop banen in Gennep en omgeving op één plek: het Frisse Blik Festival

MET VIDEO Gevechten breken uit in Heijen: 750 jarig dorp terug naar de middeleeu­wen

HEIJEN - De laatste dag van de Heisa Feesten, dit jaar in het teken van 750 jaar Heijen, zou een natte worden. Sowieso, want het is de laatste dag, die Pinksterzondag. Dus tijd voor de nazit met bier, wijn en andere nattigheid. Voor die andere nattigheid zorgden helaas de weergoden.

5 juni