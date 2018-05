Voorarrest 'bom-maker' Gijs (24) verlengd

GENNEP/ MAASTRICHT - Het voorarrest van de 24-jarige man uit Well die op donderdag 19 april in Gennep is gearresteerd met mogelijk een explosief in zijn auto is met 30 dagen verlengd. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Maastricht.