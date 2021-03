Vrouw (85) botst met auto tegen gevel Albert Heijn Gennep, ruiten sneuvelen: ‘Er waren veel klanten in de winkel’

Het is een ‘klap in het gezicht’: na nachten sneeuw­schui­ven klagen inwoners van Gennep nog over de gemeente

10 februari GENNEP - Opmerkelijk veel inwoners van Gennep klagen over het tempo waarmee medewerkers van de gemeente de straten proberen sneeuwvrij te houden, zegt wethouder Janine van Hulsteijn. Per mail komen veel klachten binnen en op straat worden medewerkers ‘onheus bejegend’. ,,Echt onbeschoft. De menselijke maat is een heel eind zoek. Dit is gewoon een klap in het gezicht.’’