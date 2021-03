Vrouw botst met auto tegen gevel Albert Heijn in Gennep, flinke schade aan pui

Wat bezielt de kunstenaar die het glas-in-lood ontwierp voor het raam in de Martinusto­ren?

19 februari HEIJEN / GENNEP - Hij was op sterven na dood. Twijfelde of hij ooit weer de energie zou vinden om de kunst te maken waarmee hij zo succesvol was. Nu dat is gelukt, ontstaat er discussie over zijn ontwerp voor een raam in de Martinustoren in Gennep. Of het hem raakt? Dat punt is Richard Smeets voorbij.