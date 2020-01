Vuurwerk lijkt langste tijd te hebben gehad: gemeenten als Gennep verbieden het zelf

Gennep is niet de enige gemeente waar men een lokaal verbod wil. In de gemeente Lingewaard wordt donderdag over een vuurwerkverbod gestemd en in vier gemeenten in het land van Maas en Waal beraden oppositiepartijen zich op voorstellen om knalvuurwerk daar te gaan verbieden.



In Gennep stemde een meerderheid van de raad in met een voorstel van de plaatselijke SP. ,,We nemen geen genoegen met halve maatregelen’’, zegt Fake Mulder van de SP. ,,Nederlanders zijn klaar met vandalisme en bedreigingen van hulpdiensten.’’