Waarom vrouw van 85 bij de Albert Heijn in Gennep naar binnen reed

Gennep krijgt minder geld uit Den Haag en lobbyt wanhopig: ‘Dit is onaccepta­bel’

17 februari GENNEP - Zorgen in Gennep. Financieel ging het al slechter met de gemeente, en nu komt er ook nog eens fors minder geld uit Den Haag. Help, zegt de wethouder tegen alle politieke partijen. ,,Dit is onacceptabel.’’