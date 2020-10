Wat staat dààr nu aan het Pieterpad in Gennep? Het is een moderne kapel, een kapel van Joep van Lieshout

Die kapel staat sinds dinsdag in Gennep, achter de Martinuskerk en aan het Pieterpad. Het is een werk van een van Nederlands meest succesvolle kunstenaars, Joep van Lieshout uit Rotterdam.



De kapel (Panta is de naam) is onderdeel van een route van moderne veldkapellen de aan het ontstaan is, de Kapellenbaan. Ook in Sint Agatha staat er sinds deze week een, ontworpen door kunstenaar Maria Roosen.