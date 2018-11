Werknemer raakt met handen bekneld tussen transportband bij CNC Milsbeek

Aantal geiten in Land van Cuijk en Gennep drastisch afgenomen

22 november SINT ANTHONIS - Het aantal geiten in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de gemeente Gennep is in vier jaar tijd drastisch afgenomen. Telde deze regio in 2015 nog 22.500 geiten, dit jaar zijn dat er 17.500. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).