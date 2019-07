Werkstraf en 2,5 jaar celstraf voor kelderbox vol grondstoffen voor drugslab Milsbeek

Een buurhond van de man was getraind als drugshond en sloeg steeds aan. Toen de buurvrouw ook nog grote blauwe en oranje vaten met doodskoppen in zijn kelderbox zag, belde ze de politie. Die vonden de grondstoffen in de kelderbox van de man.

Achthonderd kilo synthetische drugs

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een drugslab in Milsbeek waar ruim achthonderd kilo synthetische drugs werden geproduceerd met een straatwaarde van vijf miljoen euro.



De zwager van de Nijmegenaar, een 47-jarige man uit Malden, is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Hij wordt gezien als leider van de drugsbende die vanaf januari 2017 een jaar lang drugs produceerde en afval dumpte in natuurgebieden in onder meer Kesteren.



Ook andere leden van de drugsbenden gingen voor jaren de gevangenis in. De officier van justitie had tegen de Nijmegenaar 2,5 jaar cel geëist, maar de rechtbank vindt zijn rol beduidend kleiner dan die van de andere bendeleden.