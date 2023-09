Wielerfans in Gennep zien Italiaanse sprintster winnen op De Niersbrug, Nijmeegse De Vries maakt indruk

De Maas liep leeg, maar de Gennepse burgemees­ter wist van niks: ‘Waarom zijn wij niet eerder gebeld?’

Verwarring alom over alarm dat wel of niet tijdig geslagen is over de kapotte stuw bij Grave afgelopen vrijdagochtend. De burgemeester van Gennep, Hans Teunissen, vermoedt dat Rijkswaterstaat nalatig is geweest, want hij werd niet op voorhand geïnformeerd. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de Veiligheidsregio die vrijdagochtend al is bijgepraat.