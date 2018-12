Wijdingsplechtigheid van mgr. Harrie Smeets bezig in Sint-Christoffelkathedraal

ROERMOND - Mgr. Harrie Smeets (58) wordt zaterdagochtend tijdens een bijzondere viering gewijd en geïnstalleerd tot 24ste bisschop van Roermond. De wijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De plechtigheid wordt live op televisie uitgezonden.

Hendrikus Marie Gerardus Smeets wordt gewijd door de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende; voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij zal daarbij worden geassisteerd door hulpbisschop Everard de Jong en oud-bisschop Frans Wiertz. Zij zullen Smeets, zoals ooit de leerlingen van Jezus bij hun eerste opvolgers deden, symbolisch de hand op het hoofd leggen. Hierna wordt hij gezalfd met gewijde olie en krijgt hij zijn ring, mijter en staf uitgereikt.

Bij de viering zijn in totaal 25 bisschoppen aanwezig, onder wie twee kardinalen en drie emeriti-bisschoppen. Kardinaal Wim Eijk laat om medische redenen verstek gaan. Naast de pauselijke nuntius, Aldo Cavalli, zijn ook de bisschoppen van de Duitse buurbisdommen Aken en Münster naar Roermond gekomen, evenals hun collega’s uit Hasselt, Luik en Genk en kardinaal-aartsbisschop De Kesel van Mechelen-Brussel. Vanuit India nemen de bisschop en hulpbisschop van Kanjirapally aan de viering deel. Het bisdom Roermond onderhoudt nauwe contacten met dit bisdom. Ook de twee Limburgse abten, van de trappisten in Lilbosch en de benedictijnen in Mamelis, zijn aanwezig.

Anderhalf jaar lange zoektocht

De benoeming van mgr. Smeets, begin oktober, werd positief ontvangen. De zoektocht naar een opvolger voor Frans Wiertz duurde lang, bijna anderhalf jaar. De nieuwe bisschop is een man in de ‘vernieuwende’ lijn van paus Franciscus. Hij wordt gelauwerd als een warm persoon die midden in de kerk én de wereld staat, een mensenmens en een ‘frisse wind’.

Voorafgaand aan de wijding zaterdag zal een stoet van priesters, diakens en misdienaars vanaf het kantoor van het bisdom aan de Swalmerstraat naar de kathedraal trekken. Na afloop houdt de nieuwe bisschop receptie in De Oranjerie. Daar wordt hij begroet door vendeliers en is er voor iedereen gelegenheid hem te feliciteren.