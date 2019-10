Willibrord van Beek tijdelijk burgemeester Gennep, gouverneur hoopt nu op ‘rust en vertrouwen’

Van Beek wordt de opvolger van Peter de Koning, die zijn taken begin september neerlegde. Zijn taken werden sindsdien waargenomen door loco-burgemeester Peter Lucassen.



Van Beek (VVD) was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Daarvoor was hij van 2012 tot 2013 waarnemend burgemeester van de gemeente Bernheze. Tussen 1998 en 2012 zat hij in de Tweede Kamer. In 2006 was hij fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.



Willibrord van Beek begint maandag in Gennep, en blijft tot Gennep definitief een nieuwe burgemeester heeft. De provincie verwacht dat die nieuwe burgemeester nog voor het zomerreces kan beginnen. De procedure wordt begin 2020 opgestart.