Woede-uitbarsting was druppel bij burgemeestersrel Gennep, zeggen ingewijden: ‘Ambtenaren waren bang voor hem’

Familiecon­cert in Roepaen bij 120-jarig jubileum Harmonie St. Caecilia

1 oktober OTTERSUM | De naam Hermsen is onlosmakelijk verbonden met de harmonie St. Caecilia. Grad Hermsen was in 1899, een van de oprichters van de muziekvereniging. Hij was er ook dirigent, net als zijn zoon Jan, kleinzoon Gert en achterkleinzoon Piet. De Hermsen-dynastie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de harmonie in Ven-Zelderheide. Nu zijn er nog twee telgen lid, maar op 5 oktober laten meer dan vijftig leden van de familie Hermsen zich horen. Want zondag wordt in Roepaen het 120-jarig bestaan van St. Caecilia gevierd met een concert met musici en vocalisten die afstammen van de dirigenten Hermsen.