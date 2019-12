Wolf gespot in Heijen: ‘Het is er ontegenzeggelijk één, je ziet het aan de kop’

HEIJEN - Verschillende mensen hebben zaterdag een wolf gespot vlak bij de A77 in het Noord-Limburgse Heijen. Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland noemt het een ‘bijzondere waarneming’, al is de aanwezigheid van de wolf in deze tijd van het jaar al niet meer uniek te noemen.

De wolvenspotter uit Heijen zag rond half tien in de ochtend de wolf vanuit het badkamerraam van hun woning aan de rand van het Limburgse dorp. ,,Ik dacht eerst dat het een ree was", zei de jongen. ,,Die zie je hier wel vaker.”

Na een paar foto's met zijn telefoon te hebben gemaakt, alarmeerde hij zijn vader. De wolf voelde zich in het veld tegen de snelweg A77 aan kennelijk op zijn gemak. Want ook toen vader een grotere camera had gehaald om het dier beter op de foto te kunnen zetten, liep het dier nog ongestoord door het weiland.

,,Het was echt een wolf", zegt hij. ,,Hij was veel te groot voor een vos of een coyote. Ik denk dat die wel zo'n 90 centimeter groot was. Niet voor niets dachten we eerst dat het een ree was.”

Verdwenen

Na enige tijd was het dier weer uit het zicht verdwenen. ,,Ik weet niet waar die gebleven is. Veel kanten kan hij niet op. Dit gebied is een fuik tussen de snelweg en de rivier de Maas.

Eerder op de dag was de wolf ook al gespot bij Ottersum. ,,Om 9.00 uur vanmorgen met de hond uitlaten liep hij in de wei met ‘n prooi in de bek , we hebben hem helemaal na kunnen kijken tot hij Bredeweg overstak”, was de melding.

André Sonnevile van de van wildbeheerseenheid Land van Gelre bevestigt dat het om een wolf gaat. Hij heeft op verzoek van deze krant de foto van de spotter uit Heijen bestudeerd. ,,De staart lijkt op die van een vos. Maar de kop is ontegenzeggelijk van een wolf”, zegt hij.

,,Het is het begin van de winter, en dan trekken veel wolven vanuit Duitsland deze kant op, op zoek naar een eigen leefgebied’’, legt wolvenkenner Lelieveld uit. ,,Dus het verbaast me niets dat er nu eentje in Noord-Limburg rondloopt.’’

Reichswald

Ook Sonnevile is net als Lelieveld niet verbaasd dat er een wolf in het gebied rondloopt. ,,Je zit hier tegen het Reichswald aan. Er worden in Duitsland ieder jaar 250 wolven geboren. Die gaan in het najaar op zoek naar een eigen leefgebied.”

De inwoners van Heijen, die niet met naam in de krant willen uit angst voor een wolvenmania, zullen de komende dagen wel vat vaker dan normaal uit het raam van hun woning kijken. ,,We hebben een wolvenkenner gesproken en die heeft nog nooit eentje in het echt gezien. En dan loop er hier zomaar een door het weiland. Heel bijzonder om mee te maken.”