Zeer grote brand in bedrijfspand in Goch, rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien

De brand brak vrijdagmiddag uit. Wat voor bedrijfspand het is, is niet bekend. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

Eerder werden er twee meldingen naar de Nederlandse brandweer verstuurd over mogelijke branden aan de Hommersumseweg in Heijen en de Groesbeekseweg in Mook, vlakbij de Mookerheide. Die meldingen bleken echter onjuist, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord: de melders hadden de rookwolken in Goch gezien.