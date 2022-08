Zeer grote brand in bedrijfspand in Goch, twee brandweermannen zwaargewond door explosie

Cuijkse powerlift­ster Ielja Strik kon, ‘ondanks offday’, toch genieten van Wereldspe­len

CUIJK - Ze wist dat de kans klein was, maar hoopte stiekem op een medaille – het summum in het powerliften. De vijfde deelname van Ielja Strik aan de Wereldspelen eindigde vorige week in een teleurstelling. Al kon ze die snel relativeren.

18 juli