Zelfs wielerfans uit Noorwegen en Nieuw-Zeeland: Gennep middelpunt vrouwenpeloton, maar hoe lang nog?

De Markt is volgestroomd met wielerfans. Dik honderd zijn er wel aanwezig bij de ploegenpresentatie van de derde rit van de Ladies Tour, zo rond het middaguur. Mannen in wielerpakjes met hun racefiets in de hand, al dan niet met geschoren benen. Vrouwen nippend aan een rosé. Diehard supporters van over de grens zijn er ook; zoals een Noor met drie kleine vlaggetjes in zijn hand en een duo uit Nieuw-Zeeland dat in blauw tenue met gigantische doeken zwaait. Zo is de achtste doorkomst van de landelijke koers in Gennep vooraf al een feest.