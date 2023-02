‘Zingende gouverneur’ Emile Roemer over burgemeesterschap, de Maaslijn en carnaval: ‘Ik ga zo onherkenbaar mogelijk verkleed’

In bedrijf DSV zaden Nederland: ‘Op Zelder begint elke gezonde en vitale grasspriet in de bodem’

Landgoed Zelder is een begrip in de landbouwwereld. Onder de naam DSV zaden Nederland worden hier al 75 jaar gewassen veredeld en zaden gemengd. Elke grasspriet, maïsstengel en graankorrel begint in het zand of de klei: in de bodem.