Zonnige toekomst voor Megens Eloktrotechniek: ‘Meegroeien met duurzame keuzes’

Jan (69) en anderen warmen gratis op in het wijkcen­trum: ‘Alles is duur geworden’

Opwarmen in de huiskamer van de buurt, om thuis niet in de kou te zitten: de gratis openstelling van alle twintig Nijmeegse wijk- en ontmoetingscentra is een succes. Gemiddeld vijf tot tien extra bezoekers komen er per dag, merken beheerders. Dukenburger Jan Brugman (69) is er één van.