Zoveel bestuurders zijn in je gemeente betrapt op rijden onder invloed

Waar moet jij je plas het langst op kunnen houden? Deze regioge­meen­ten zijn het toi­let-onvriende­lijkst

Wie last heeft van zijn darmen, maag of blaas wil vaak zo snel mogelijk naar de wc. Thuis is deze snel beschikbaar, maar in de stad is dat vaak een ander verhaal. Om hier verandering in te brengen heeft de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) opnieuw een lijst uitgebracht met de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland.

20 november