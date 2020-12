Zwembad Gennep ontruimd nadat gevaarlijke hoeveelheid chloor is vrijgekomen

Nieuw conflict Stadstuin raakt ook politiek Gennep, SP’er stapt uit de raad

28 oktober OTTERSUM - Een nieuw conflict over de stadstuin in Ottersum en binnen de SP in Gennep. De veelbesproken biologische stadstuin van Fake Mulder in Ottersum mag niet uitbreiden. Mulder, ook SP-raadslid, is woedend. Hij stapt per direct uit de gemeenteraad, zegt zijn partijlidmaatschap op, en bereidt een procedure voor tegen de gemeente.