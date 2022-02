'Aan drie keer per dag groente komt een kind tegenwoordig niet: multivitamine is dan het advies’

De R zit al een tijdje in de maand en het is grauw: moet je dan je kinderen vitaminepillen bijvoeren of niet? Volgens Iris Groenenberg, kennisspecialist Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum, zijn er alleen voor vitamine D en K specifieke adviezen.

Daarbij geldt dat een kind tot 4 jaar 10 microgram vitamine D nodig heeft en 150 microgram vitamine K in de eerste 12 weken bij borstvoeding. ,,Kinderen met een getinte of donkere huidskleur gaan na hun vierde levensjaar nog door met vitamine D. Extra vitamines en supplementen geven ‘voor de zekerheid’ is niet nodig. De meeste vitamines en mineralen kunnen ze namelijk via de juiste voeding binnenkrijgen.’’



Kinderen kunnen volgens Groenenberg prima al hun voedingsstoffen uit eten halen als ze eten en drinken volgens de Schijf van Vijf. ,,Dus genoeg groenten, fruit, volkoren graanproducten, zachte of vloeibare vetten en afwisselend (vette) vis, mager vlees, peulvruchten en eieren. Als je kind op die manier eet, krijgt hij voedingsmiddelen binnen die goed zijn voor de gezondheid en de voedingsstoffen die hij nodig heeft, zoals eiwitten, koolhydraten, gezonde vetten, vitamines en mineralen.’’



Quote Je kunt af en toe ook kiezen voor een kant-en-kla­re vleesver­van­ger. Maar let daarbij wel op het zoutgehal­te en kies voor de variant met het minste zout Catherina Carvalho, kindervoedingscoach

Volgens kindervoedingscoach Catherina Carvalho is een voedingspatroon met veel groenten en fruit ideaal, maar eten de meeste kinderen tegenwoordig niet zo. ,,Een goed dagmenu zou bijvoorbeeld zijn een smoothie als ontbijt met bladgroenten erin verwerkt, een omelet als lunch met champignons en broccoli en een avocado in reepjes erbij. Tussendoor wat nootjes met fruit. Of wat rauwkost. En ‘s avonds een bord met lekker veel groenten, maar zo eten maar weinig kinderen. Dus ik adviseer in dat geval áltijd een multivitamine. Een goede multi heeft een goede mix van alle vitamines en mineralen die een kind nodig heeft zoals magnesium, jodium, zink en b-vitamines.’’

De eerste oefenhapjes mag je baby al met 4 maanden. Maar hoe ga je te werk? Lees het op Ouders van Nu.

Multivitamines als eten een gevecht is

Carvalho raadt multivitamines aan voor kinderen bij wie de voedingsgewoonten veel te wensen overlaat. ,,Soms is gezond eten echt een gevecht. Veel kinderen eten dan ook te weinig of de verkeerde dingen, wat weer vitamines en mineralen rooft. Ik zie in mijn praktijk dan ook veel kinderen met tekorten. Dan adviseer ik vanaf 2,5 jaar een multivitamine, soms nog jonger afhankelijk van de situatie. Let er wel altijd op dat er geen suikers zijn toegevoegd aan de multivitamine.’’

Groenenberg geeft als tip ervoor te zorgen dat er genoeg vlees of gezonde vleesvervangers op tafel staan. Hierin zit namelijk ijzer. Gezonde vleesvervangers zijn bijvoorbeeld ei- en peulvruchten. Je kunt af en toe ook kiezen voor een kant-en-klare vleesvervanger. Maar let daarbij wel op het zoutgehalte en kies voor de variant met het minste zout. Je haalt ijzer ook uit bijvoorbeeld volkorenproducten en groene groente. Een tip: het lichaam neemt ijzer uit plantaardige producten beter op als je het eet in combinatie met een bron van vitamine C. Geef bijvoorbeeld fruit op of bij de boterham, adviseert Groenenberg.

,,Kleine kinderen kunnen voldoende goede vetten binnenkrijgen als je elke dag de boterhammen smeert met halvarine of margarine uit een kuipje. Ook goed is om ze één keer per week vis te geven, het liefst vette vis zoals zalm. Daarin zitten veel omega 3-vetzuren, ook wel visvetzuren genoemd’’, vertelt Groenenberg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.