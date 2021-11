Als je zaad niet meewerkt: ‘Wij moeten even de rukbunker in, maar zij moet alles doorstaan’

Huisje, boompje, baby: dat ligt voor millenni­als niet voor de hand

Voor twintigers en dertigers van nu is aan kinderen beginnen niet zomaar een kwestie van doen. Wel van zorgvuldig plannen, uitstel of afstel. Want hoe combineer je ouderschap met een (onzekere) carrière, onbereikbare woningmarkt en een wereld in klimaatcrisis?

27 september