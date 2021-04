Annika: ‘Wasbare luier moet de norm worden. Tijdperk van de wegwerpluier is echt voorbij’

Zaterdag kunnen ouders zich tussen 09.00 en 12.00 uur melden voor een online meeting. Ieder half uur wordt afgeteld naar een gezamenlijk verschoonmoment. Allemaal verschoond? Dan worden de billen met nieuwe luiers voor de camera getoond. Annika zet in op vijfhonderd deelnemers. De recordpoging is onderdeel van een wereldwijde recordpoging, met als doel: 10.000 billen in schone wasbare luiers.